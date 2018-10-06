محمد بن سلمان: لن ندفع شيئاً مقابل أمننا

المصدر: الرياض - وكالات

قال وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة لن تدفع شيئاً مقابل أمنها، موضحاً أنها تدفع ثمن الأسلحة الأميركية وهي ليست مجانية.

وأكد في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» أن العلاقات مع الولايات المتحدة ممتازة. وأضاف: «نحب العمل مع الرئيس الأميركي، وقد حققنا الكثير في الحرب على الإرهاب والتطرّف، ونعمل سوية على كبح التحركات الإيرانية السلبية».

وبشأن تصريحات ترامب الأخيرة عن المملكة، قال ولي العهد السعودي: «لقد تمكّنا من حماية مصالحنا حين كانت الإدارة الأميركية السابقة تعمل ضد أجندتنا»، مضيفاً: «لقد نجحنا في حماية مصالحنا وإدارة أوباما أخفقت». وتابع قائلاً: «نتقبل أن الأصدقاء سيقولون أموراً جيدة وسيئة».

وجدّد ولي العهد السعودي التأكيد على أن المملكة لا تريد «حزب الله» جديداً في الجزيرة العربية، مشدداً على أن الأمر «خط أحمر للعالم وليس للسعودية فقط». وأضاف: «لا أحد يريد أن يكون حزب الله قريباً من منطقة يمر منها 15% من التجارة العالمية»، معرباً عن أمله بأن تنتهي الأزمة اليمنية في أقرب وقت ممكن. وقال: «نأمل أن تكون الأطراف اليمنية جاهزة قريباً للتفاوض والتوصل إلى حل».

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محمد بن سلمان: لن ندفع شيئا مقابل أمننا

النص الكامل لحوار ولي عهد السعودية مع بلومبيرغ

محمد بن سلمان: علاقتنا مع ترامب ممتازة ولن ندفع شيئاً مقابل أمننا

