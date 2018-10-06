الإمارات: برنامج دعم البحرين تجسيد لوحدة المصير

المصدر: أبوظبي، المنامة - البيان، وام

أكدت دولة الإمارات أن إسهامها في تمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية يأتي بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين.

وقال معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، عقب توقيع دولة الإمارات اتفاقية تعاون مالي مع البحرين، تقدم بموجبها دعماً بقيمة 12.5 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) لتمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية.

إن دولة الإمارات حريصة على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مملكة البحرين ومساعدتهم على تحقيق العديد من المكتسبات والمنجزات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتجاوز التحديات المالية، ووضع خطط التنمية التي تسهم في عملية التمكين وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين البحرينيين.

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