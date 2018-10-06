السعودية تصدر 282 ألف تأشيرة عمرة خلال أقل من شهر

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس، إصدار أكثر من 282 ألف تأشيرة عمرة لموسم 1440هـ، خلال الفترة من الأول إلى الـ24 من شهر محرم الجاري. وقالت الوزارة إن مجموع القادمين إلى المملكة بلغ 96.038 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين 87.232 معتمراً، فيما غادر البلاد 8806 معتمرين بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وسجل وصول المعتمرين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية، 89.990 معتمراً فيما سجل من طريق المنافذ البرية 6048 معتمراً، ولم يسجل أي وصول عبر المنافذ البحرية.

وكانت أكثر الجنسيات قدوماً من باكستان بواقع 46.202 معتمر، تليها الهند بـ25.580، فإندونيسيا بـ5853، وسيرلانكا بـ2663، ثم الأردن خامساً بعدد بلغ 2585 معتمراً. مكة المكرمة - وام