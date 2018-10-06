3 شهداء فلسطينيين و80 جريحاً في جمعة «الصمود والثبات»

المصدر: غزة - وكالات

استشهد 3 فسطينين أحدهما طفل، وأصيب نحو 80 آخرين، أمس، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، في إطار مسيرات العودة الشعبية التي دخلت شهرها السابع على التوالي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينياً استشهد بعد إصابته برصاصة في الرأس شرق مدينة غزة، فيما استشهد طفل بعد إطلاق النار عليه في المنطقة ذاتها، ليرتفع العدد في وقت لاحق الى 3 بينما أصيب أكثر من 80 فلسطينياً بالرصاص الحي والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، في مناطق متفرقة شرقي قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، أنّ أكثر من 18 فلسطينياً أصيبوا بالرصاص الحي، جراح عدد منهم خطيرة، فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية شرق مدينة غزة، بقنبلة غاز بشكل مباشر ما أدى لحدوث أضرار بها.

كما استهدف جيش الاحتلال، نقطة طبية على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة. واستنكرت وزارة الصحة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، للنقاط الطبية وسيارات الإسعاف، داعية المنظمات الدولية إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية الطواقم الطبية. وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا مسيرات العودة وكسر الحصار إلى 195 شهيداً وأكثر من 21 ألف مصاب، جراح المئات منهم بحالة الخطر. وتوافد الآلاف إلى مخيمات العودة التي أقيمت في خمس نقاط حدودية شرق قطاع غزة في الجمعة الثامنة والعشرين من مسيرات العودة، التي أطلقت عليها اللجنة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار «جمعة الثبات والصمود».