الحريري متفائل بتشكيل وشيك للحكومة في لبنان

المصدر: بيروت - رويترز

توقّع رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، تشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، مشيراً إلى أنّ الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير.

وأضاف الحريري في مقابلة تلفزيونية: «الوضع الاقتصادي في البلد لا يتحمل الخلافات اللبنانية الداخلية، يجب علينا كأحزاب لبنانية كلنا نشتغل لحماية لبنان وكلنا نتعاون مع بعض لكي نقدر نصل إلى بر الأمان، أقول إن الاقتصاد بوضع صعب؟ نعم بوضع صعب جداً، ولذلك أنا أدق ناقوس الخطر، يوجد حلول، أنا وفخامة الرئيس ناقشناها وإن شاء الله خلال أسبوع إلى عشرة أيام ستتشكل الحكومة». وشدّد الحريري على ضرورة أن يضحي الكل من أجل تشكيل الحكومة.

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية اللبناني، وزعيم التيار الوطني الحر، جبران باسيل، إنّه لا يريد خلق «تفاؤل مفتعل» بشأن انفراجة في المحادثات لتشكيل حكومة جديدة.