المصدر: عدن - سبأنت

استكملت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، تطعيم أكثر من 306 آلاف شخص ضد مرض الكوليرا في محافظتي الحديدة وإب.

وأوضحت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف في بيان لهما أن الحملة المشتركة التي استمرت ستة أيام استهدفت ثلاث مناطق في محافظتي الحديدة وإب، تمكنت من تطعيم أكثر من 306 آلاف شخص بينهم أكثر من 164 ألف طفل دون سن الخامسة عشرة ضد الكوليرا.

وأشار البيان إلى أنه قبل نهاية العام الجاري سيتعيّن تطعيم أكبر عدد ضد الكوليرا، وتحصين المزيد من الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة والالتهاب الرئوي والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها.