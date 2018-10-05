الإمارات تقدم للأردن حزمة مساعدات بـ3 مليارات درهم

المصدر: عمّان - وام

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، أمس، حزمة مساعدات مالية للمملكة الأردنية الهاشمية تنفيذاً لمخرجات القمة الرباعية التي انعقدت في مكة المكرمة في يونيو 2018.

من جهته، أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وليّ العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، أن المملكة تثمّن مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، الداعمة والمساندة لها على جميع الصعد، وهي مواقف تجسّد عمق الارتباط والإيمان المطلق بوحدة الهدف والسير بخطى ثابتة نحو التكامل الذي يعود بالخير والنفع على الجميع.

ووقّعت دولة الإمارات اتفاقية مع الحكومة الأردنية، تقدم بموجبها حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم (833 مليون دولار) يديرها صندوق أبوظبي للتنمية. وتتضمن الاتفاقية وديعة بقيمة 333.3 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، وذلك بهدف دعم السياسة المالية والنقدية للبنك وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

كما تم تقديم دعم لميزانية الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار يتم صرفها على مدى خمس سنوات بواقع 50 مليون دولار سنوياً. وتشمل الاتفاقية أيضاً تقديم قرض تنموي بقيمة 50 مليون دولار بهدف تمويل مشاريع إنمائية في الأردن، إضافة إلى تقديم دولة الإمارات ضمانات للبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمصلحة الحكومة الأردنية.

كما أودعت السعودية في البنك المركزي الأردني 333.3 مليون دولار، والكويت 500 مليون دولار، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي أردني. كما قدمت السعودية منحة لدعم الموازنة بقيمة 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتمويل عدد من المشاريع. كما ستقدم الكويت برنامجاً إقراضياً بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات ابتداء من 2019 لتمويل مشاريع رأسمالية وتنموية في الموازنة.