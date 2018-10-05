السيسي يوجه التحية لشهداء مصر في ذكرى أكتوبر

المصدر: القاهرة - وكالات

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تحية تقدير وإعزاز لكل شهداء مصر، مؤكدًا أن شهداء مصر ضحوا بأرواحهم الطاهرة حفاظًا على أمن أراضيها وسلامة شعبها.

قال السفير بسام راضي، الناطق باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه، خلال رئاسته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس، تحيه تقدير وإعزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداء لمصر وحفاظًا على أمن أراضيها واستقرار وسلامة شعبها

ووضع السيسي إكليل زهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات، بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، كما وضع السيسي إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة مرور الذكرى 45 لانتصارات أكتوبر.

في السياق ذاته، هنأ د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، مشيرًا إلى أن شعب مصر أثبت على مر العصور قدرته على صناعة النصر والسلام، واثقًا من بقاء هذا الوطن آمنًا ببسالة جيشه وعزيمة شعبه.

وحسب بيان، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن نستلهم جميعًا روح أكتوبر المقترنة بالتحدي والعزيمة والإصرار على النصر في جميع مناحي حياتنا، للتغلب على التحديات الحياتية المختلفة وصناعة النصر في كل القطاعات.