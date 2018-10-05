حزمة سياسات جديدة لإنقاذ الاقتصاد السوداني

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

عكفت حكومة الوفاق الوطني في السودان منذ إعادة تشكيلها في سبتمبر الماضي برئاسة معتز موسى في البحث عن مخارج من الأزمة الطاحنة التي يواجهها اقتصاد البلاد، وبلغت آثارها جميع فئات المجتمع السوداني، ورغم أن المعالجات بحسب تصريحات قادة الحكومة ستكون قاسية، فإن التدهور الاقتصادي المستمر يجعلها حتمية.

وأعلنت الحكومة السودانية، أمس، رفع يدها عن تحديد سعر الصرف، وقالت إن آلية مستقلة من الخبراء ومديري المصارف والصرافات ستقوم بتحديد سعر الصرف اليومي، وكشفت عن سياسات مالية جديدة سيعلن عنها قريباً لإعادة التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد.