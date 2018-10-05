السياحة في قطر تدفع ثمن جرائم «الحمدين»

المصدر: القاهرة - وكالات

فشلت محاولات تنظيم الحمدين، في السيطرة على الخسائر الكبيرة، التي منى بها قطاع السياحة، في الدوحة، فعلى الرغم من أن قطر عدلت قوانين منح التأشيرات لجلب السياح، وسعت لتمديد فترات السماح لتأشيرات المرور الترانزيت، وسارعت إلى تقديم عروض ضخمة للمسافرين على الخطوط القطرية، إلا أن كل ذلك لم يحُل دون انهيار قطاع السياحة. وأكد موقع «قطريليكس»، أن بيانات رسمية نشرت الأسبوع الجاري، كشفت عن تدني حركة السياحة إلى قطر بـ 28.5%، إذ خسرت الدوحة 483 ألف سائح في أول 8 شهور من 2018.

ووفقاً للأرقام، بلغ عدد السياح الوافدين إلى قطر، منذ مطلع 2018 حتى نهاية أغسطس الماضي، نحو 1.209 مليون سائح. وكان إجمالي عدد السياح العرب والأجانب إلى قطر، قد بلغ 1.692 مليون سائح خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية 2017. كما هبطت السياحة الخليجية الوافدة إلى قطر بنسبة 79.5% في أول 8 شهور من 2018، حيث بلغ عددهم 139.3 ألف سائح، مقابل 679.1 ألف سائح خليجي في فترة المقارنة من 2017. وتراجعت السياحة العربية أيضاً بنسبة 37.3%، حيث بلغ عددهم 81.3 ألف سائح، مقارنة مع 129.7 ألف سائح في الفترة نفسها من 2017.

وقامت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أدى إلى تغير وجهة السياحة إلى المناطق والوجهات الأكثر استقراراً، بعيداً عن الدوحة.