ولي عهد البحرين يشيد بدعم الإمارات والسعودية والكويت

المصدر: وام

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، أن البحرين تثمن مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت الداعمة والمساندة لها على جميع الصعد، وهي مواقف تجسد عمق الارتباط والايمان المطلق بوحدة الهدف والسير بخطى ثابتة نحو التكامل الذي يعود بالخير والنفع على الجميع.

جاء ذلك خلال لقائه بقصر القضيبية أمس بحضور الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ علي بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية بمملكة البحرين، لمعالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية ومحمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية والدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وزير المالية بدولة الكويت.

وحمل سموه الوزراء الثلاثة تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وتمنياته للدول الشقيقة دوام النماء والازدهار.

و أعرب عن شكر مملكة البحرين للأشقاء في الدول الثلاث على ما أبدوه من دعم و مواقف تاريخية راسخة تعكس حرصهم على تقوية العلاقات الأخوية المشتركة المنبثقة من وحدة المصير المشترك.

و قال سموه : "ما نلمسه اليوم من مساندة من الأشقاء تجاه مملكة البحرين يعكس عمقا تاريخيا ممتدا ويقدم نماذج ماثلة لشكل الارتباط الأخوي الحقيقي بأن الاشقاء في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت قد أثبتوا عبر السنوات وفي مواقف متعددة أن الاقتصاد واحد والنهضة يجب أن تكون واحدة ولا يتخلف أحدنا عن الآخر.. إننا نطوي صفحة وننظر بكل تفاؤل نحو تحقيق الأمن المتكامل واستمرار التنمية الشاملة".