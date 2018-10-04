الإمارات تربط 3 محافظات يمنية بطريق دولي

المصدر: عدن - البيان، وكالات

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الطريق الدولي جلعه - بلحاف الذي يربط بين محافظة شبوة وحضرموت وعدن بعد إعادة تأهيله، ما يسهم في إنهاء معاناة المارين في هذا الخط الدولي.

كما شاركت هيئة الهلال في لقاء جمع المنظمات الدولية العاملة في محافظة أبين، بهدف توحيد جهود العمل الإنساني في تقديم الرعاية الصحية، ودشنت مشروع توزيع حقائب وأدوات مدرسية على عدد من المدارس في حضرموت.

وحافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً بصفتها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني لعام 2018 كمساعدات بتنفيذ مباشر. جاء ذلك في تقرير أصدرته خدمة التتبع المالي لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الذي يعكس حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من الأول من يناير إلى الأول من أكتوبر 2018. وقدمت الإمارات مساعدات إلى اليمن منذ بداية عام 2018 بلغت 4.56 مليارات درهم.