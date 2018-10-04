إصابة 8 بتصادم طائرتين عسكريتين في مطار الخرطوم

المصدر: الخرطوم - وكالات

أصيب ثمانية أشخاص إثر اصطدام طائرتين تابعتين للجيش السوداني على مدرج مطار الخرطوم أمس.

وأفاد مسؤول في المطار أن الطائرتين من طراز «أنطونوف» هبطتا بفارق ثوانٍ على المدرج نفسه ما تسبب بوقوع الحادث. وقال مسؤول آخر: «أصيب ثمانية أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بعد أن اصطدمت طائرتان حربيتان في مطار الخرطوم». وأظهر تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، طائرتين تتحركان على طول المدرج قبل أن تصطدم إحداهما فجأة بذيل الأخرى.

وتضررت الطائرتان بشدة على ما بدا في الصور المنشورة على الإنترنت. وأعلن مسؤولو المطار إغلاقه بشكل موقت بعد الحادث. وقال ناطق باسم سلطة الطيران المدني في السودان إن السلطات أغلقت مطار الخرطوم بعد الحادث، مضيفاً أنه جرى تحويل الرحلات الدولية إلى مطار بورسودان.

وقال الناطق عبد الحافظ عبد الرحيم، إن إغلاق المطار إجراء تأميني حسب القواعد الدولية لسلامة الطيران، وأضاف أن المطار سيفتح قريباً. وحادث الأمس هو الثالث الذي يتعرض له سلاح الطيران السوداني في أقل من شهر، ففي 21 سبتمبر قتل طياران سودانيان تحطمت طائرتهما العسكرية أثناء تدريب قرب أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم على الضفة الغربية للنيل. جاء ذلك بعد أيام من تحطم مروحية عسكرية في إقليم دارفور أثناء هبوطها بعد مهمة روتينية.