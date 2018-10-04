الإمارات تفتتح طريقاً دولياً يربط 3 محافظات يمنية

المصدر: شبوة، أبين- وام

قدمت دولة الإمارات حزمة من المساعدات للشعب اليمني، أمس، حيث افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الطريق الدولي جلعه - بلحاف الذي يربط بين محافظة شبوة وحضرموت وعدن.

كما شاركت هيئة الهلال في لقاء جمع المنظمات الدولية العاملة في محافظة أبين بهدف توحيد جهود العمل الإنساني في تقديم الرعاية الصحية، ودشنت مشروع توزيع حقائب وأدوات مدرسية على عدد من المدارس في حضرموت.

وافتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الطريق الدولي جلعه - بلحاف الذي يربط بين محافظة شبوة وحضرموت وعدن بعد إعادة تأهيله، مما يسهم في إنهاء معاناة المارين في هذا الخط الدولي وتسهيل حركة مرور مركباتهم.

وأكد سلطان النعيمي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، عقب افتتاح الطريق إن طريق جلعه - بلحاف له أهمية بالغة كونه خطا دوليا يربط بين محافظات شبوة وحضرموت وعدن ويعد طريقا استراتيجيا يخدم المواطنين في الحركة والتنقل بعد انهياره بسبب الكوارث الطبيعية وآخرها إعصار تشابالا.

وقال إن الهيئة مستمرة في دعمها للمشاريع الحيوية في شبوة، مشيرا إلى أن صيانة طريق جلعه - بلحاف هو من احد المشاريع الهامة التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأضاف إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نفذت العديد من المشاريع التي تشمل البنى التحتية وقطاعي التعليم والصحة إلى جانب الأعمال الإغاثية الإنسانية لافتا إلى مشاريع يقوم الهلال الأحمر الإماراتي بتنفيذها ليستفيد منها أبناء المحافظة أجمع.

وأعرب أهالي المنطقة عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني وخاصة مشاريع إعادة بناء البنية التحتية في المحافظة مثمنين جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخيرة والإسهامات المتميزة في محافظة شبوة في مختلف الجوانب، مؤكدين أن المشروع سيخفف عنهم معاناة التنقل.

من جانبه أكد محمد علي يعقوب مدير مركز صيانة الطرق بالمؤسسة العامة للطرق والجسور أهمية المشروع ودوره في انسياب الحركة بين مختلف مناطق شبوة مثنيا على الجهد والدور الإماراتي بتنمية وتطوير البنية التحتية باليمن وشبوة على وجه الخصوص.

العمل الإنساني

إلى ذلك، شاركت هيئة الهلال الأحمر في لقاء جمع المنظمات الدولية العاملة في محافظة أبين بهدف توحيد جهود العمل الإنساني في تقديم الرعاية الصحية لأبناء المحافظة، ومناقشة الوضع الصحي فيها وخاصة مستشفى الرازي العام الذي يخدم 11 مديرية.

واستعرض اللواء أبو بكر حسين سالم محافظ أبين خلال اللقاء الذي شارك فيه المهندس سعيد آل علي ممثلا عن الهلال الأحمر الإماراتي..الوضع الصحي في المحافظة وتنسيق الجهود الإغاثية.

وأكد آل علي استعداد الهلال لتقديم الدعم والمساعدة لرفع المعاناة عن الأهالي بالمحافظة خاصة في المجالات الطبية الملحة. وتجول المحافظ وممثل الهلال بعدد من المرافق في المحافظة بينها مبنى كلية التربية وجامعة أبين وافتتحا ثانوية الصديق بزنجبار.

حقائب مدرسية

في السياق، دشنت هيئة الهلال مشروع توزيع حقائب وأدوات مدرسية على عدد من مدارس مديريتي رماه وثمود بصحراء حضرموت. وشمل المشروع توزيع ألفي حقيبة مدرسية في إطار جهود الهيئة لدعم المسيرة التعليمية باليمن والتخفيف عن كاهل الأسرة اليمنية.

وأشاد المسؤولون بمديريتي رماه وثمود بالجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومساهمتها في دعم المشاريع التربوية بحضرموت. وأعرب طلاب المدارس عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية وامتنانهم للجهود المتواصلة من قبل فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت.