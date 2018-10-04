«الهلال» تستنفر جهودها لمواجهة الأزمة الإنسانية

المصدر: عدن - ياسر اليافعي

استنفرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي جراء انقلابها على الشرعية في العام 2015 ونهبها للاحتياطي النقدي من البنك المركزي أثناء سيطرتها عليه وهو ما تسبب في انهيار متسارع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مما ضاعف معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار، واستجابت الهيئة أخيراً لنداءات استغاثة من محافظة الضالع وأبين ولحج والحديدة.

إغاثة الضالع

وسيرت الهيئة أول قافلة مساعدات إغاثية ومكملات غذائية إلى مديرية الأزارق بمحافظة الضالع. وتضمنت القافلة مساعدات طارئة في مرحلتها الأولى 1500 سلة غذائية إضافة إلى 1500 من المكملات الغذائية للأطفال، إضافة إلى زيارة ميدانية لفريق طبي للاطلاع على حالات سوء التغذية التي ظهرت في المنطقة وعلاجها والاهتمام بها.

وقال محافظ الضالع اللواء علي مقبل، إن الهلال الأحمر الإماراتي كالعادة الأسرع استجابة لإغاثة المتضررين ونصرة المستضعفين، وأضاف

: «استقبلنا أول قافلة مساعدات إغاثية ومكملات غذائية للأطفال وصلت من عدن إلى الضالع الأزارق كمرحلة أولى»، وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أوفدت فريقاً طبياً للاطلاع على وضع وواقع القطاع الصحي من أجل العمل على تقديم الرعاية الصحية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمرضى وتنفيذ عدد من المبادرات والأعمال التي تساهم في معالجة الوضع المأساوي بشكل عاجل وفوري.

وعبر عن شكره وتقديره لدولة الإمارات ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي على دعمها لمحافظة الضالع بمختلف المجالات والقطاعات وفي مقدمتها التعليم والصحة والإغاثة، وأشار إلى أن استجابتها لإغاثة الأزارق ليست بالأمر الجديد فهو امتداد لسلسة من الأعمال الإنسانية والخيرية التي يقدمها الأخوة الأشقاء.

بدوره قال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في عدن المهندس سعيد آل علي أن الاستجابة الطارئة لإغاثة الأزارق في الضالع، حققت أهدافها المتمثّلة بتبيان حقيقة وضع وواقع معيشي صعب وكارثي يستدعي سرعة الاستجابة وتكثيف العون والمساعدة وضرورة الاستمرارية وتلبية احتياجات المنطقة الإغاثية والصحية.

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حرصت على إرسال فريق طبي إلى الأزارق بالتزامن مع تسيير المرحلة الأولى من المساعدات والمكملات الغذائية من أجل معرفة الاحتياجات وتكوين رؤية كاملة بهدف العمل على تلبيتها بشكل منظم وسليم وهادف.

وأشار إلى أن إغاثة الأسر المتعففة في الأزارق وإيصال المساعدات إلى منازلهم، في السهل أو الجبل مسؤولية على عاتقنا وسنسعى بكل السبل لأداء واجبنا ونصرة إخواننا المحتاجين واستجابتنا مستمرة ومتواصلة.

إغاثة لحج

وسيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح الاثنين الماضي قافلة مساعدات إنسانية إلى أهالي منطقة قرى الراحة واللجين بمديرية الملاح محافظة لحج، وتأتي هذه الإغاثة ضمن برنامج الاستجابة الطارئة لمناشدات المواطنين المحتاجين. وأثناء توزيع الإغاثة رحّب مدير عام مديرية الملاح الأستاذ أنيس محمد ناصر بفريق الهلال الأحمر الإماراتي الذي يزور المنطقة برفقة المساعدات الغذائية وشكرهم على تحملهم عناء السفر للوصول للمناطق النائية في أطراف مديرية الملاح.

وعبّر المواطنون المستفيدون من هذه الإغاثة عن امتنانهم لدولة الإمارات الشقيقة ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي التي تمد يد العون لكل المحتاجين.

وذكروا أن قرى اللجين والراحة لم تصلها أي منظمة إنسانية من قبل عدا الهلال الأحمر الإماراتي.

إغاثة أبين

كما وزعت هيئة الهلال الأحمر مساعدات غذائية على ألف أسرة في مديرية زنجبار بمحافظة أبين اليمنية ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لإغاثة وتقديم المساعدات للمحافظات المحررة.