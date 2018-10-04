الحريري متفائل بتشكيل الحكومة اللبنانية

المصدر: بيروت - رويترز

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه «متفائل جداً» بشأن تشكيل حكومة جديدة بعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات العامة.

وقال الحريري، في تصريحات تلفزيونية، أمس، عقب لقائه بالرئيس ميشال عون: «اتفقنا على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة بسبب الوضع الاقتصادي، والأجواء إيجابية، وسيكون هناك لقاء ثانٍ مع الرئيس عون قريباً». وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الحريري إنه «متفائل جداً» بشأن تشكيل الحكومة. ومن المقرر أن يلقي الحريري خطاباً تلفزيونياً مساء اليوم (الخميس).

من جهته، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إنه يوجد «بصيص أمل» بشأن تشكيل الحكومة، وذلك وفقاً لنائب من حزب بري تحدث نيابة عنه عقب اللقاء. ونقلت قناة «الجديد» التلفزيونية عن النائب علي بزي قوله إن بري «يرى أنه حصل نوع من التوازن في التنازلات بموضوع تشكيل الحكومة».