الإمارات أكبر دولة مانحة للمساعدات الطارئة المباشرة

المصدر: أبوظبي - وام

حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً بصفتها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني الشقيق لعام 2018 كمساعدات بتنفيذ مباشر.

جاء ذلك في تقرير أصدرته خدمة التتبع المالي «FTS» لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ما يعكس حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من الأول من يناير إلى الأول من أكتوبر 2018. وبحسب التقرير حلّت الإمارات في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية الشقيقة كثاني أكبر دولة مانحة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن للعام 2018.

وقدمت دولة الإمارات مساعدات إلى اليمن منذ بداية عام 2018 بلغت 4.56 مليارات درهم (1.24 مليار دولار أميركي) من ضمنها 1.71 مليار درهم (466.5 مليون دولار أميركي) استجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن، و815.8 مليون درهم (222.1 مليون دولار أميركي) مساعدات إنسانية طارئة مباشرة.

الجدير بالذكر أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ أبريل 2015 إلى سبتمبر 2018 بلغت 14.79 مليار درهم (4.03 مليارات دولار أميركي)، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 33.5 في المئة، وبقيمة قدرها 4.95 مليارات درهم (1.35 مليار دولار أميركي) من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة، بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 66.3 في المئة من قيمة المساعدات بمبلغ 9.81 مليارات درهم (2.67 مليار دولار أميركي) وذلك للإسهام في جهود إعادة الإعمار في عدد من المحافظات اليمنية المحررة.

وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في مختلف المجالات، حيث شملت المساعدات المقدمة 14 قطاعاً رئيساً من قطاعات المساعدات، وتضمنت 46 قطاعاً فرعياً، ما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها كل مظاهر الحياة في اليمن للإسهام في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.