اختتام اجتماعات لجنة التعاون العسكري السعودية المصرية وإشادات بمستوى التنسيق

المصدر: القاهرة - وام

أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، بمستوى التنسيق والتشاور بين بلاده والمملكة العربية السعودية في المجالات العسكرية والأمنية والتدريبات المشتركة.

معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتكامل بما يدعم كل الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وعقد فريد مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي.

في القاهرة أمس، لقاءً موسعاً تناول مناقشة عدد من القضايا المشتركة في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وسبل دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين في العديد من المجالات، وتبادل الرؤى تجاه المستجدات والمتغيرات الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية.

وترأس الجانبان اجتماعات الجلسة الختامية للجنة التعاون العسكري المصرية السعودية المشتركة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة التاريخية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين. وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية عمق العلاقات العسكرية بين البلدين وتوافق الرؤى تجاه العديد من الملفات والموضوعات المشتركة.