البرلمان العربي يدين التخريب الإيراني في اليمن

المصدر: القاهرة- البيان، وام

أدان البرلمان العربي، أمس، التدخل الإيراني في اليمن، من خلال دعمها ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتهديدها دول الجوار باستمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية.

وأكد البرلمان العربي في بيان تحت عنوان «تطورات الوضع في اليمن» أصدره أمس في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، الحل السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة «القرار 2216». الشعبة البرلمانية

وأكد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركته في اجتماع البرلمان العربي أهمية توحيد الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واحترام سيادة دول الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وعدم إشعال الفتن الطائفية، والامتناع عن دعم الميليشيا الإرهابية.

وشدد على أهمية العمل العربي المشترك لمكافحة الإرهاب ونبذ التطرف، والوقوف جميعاً لاجتثاثه من جذوره، وتجفيف منابع تمويله والتصدي للإرهاب الفكري وجميع وسائله، كما تم إبراز جهود الإمارات في مكافحة التطرف والإرهاب، ونشر قيم السلام والتسامح والاعتدال.

وقالت عائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إن مجمل المناقشات التي جرت خلال الجلسة ركزت على عدد من القضايا الهامة والملحة على الساحة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في اليمن والتدخل الإيراني السافر بقضايا المنطقة والأوضاع في الصومال وليبيا.

وأوضح جاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، أن الجلسة ناقشت تقارير اللجان الدائمة الأربع المنبثقة عن البرلمان العربي، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في مقدمة القضايا التي تم مناقشتها.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، حيث تم التأكيد على مطالب دولة الإمارات باللجوء للحلول السلمية.

وقال محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، إن أعضاء البرلمان استعرضوا كل التطورات السياسية والأمنية بالوطن العربي. ولفت إلى أن البرلمان أكد خلال جلسته أن الحوثيين يقدمون كل يوم دليلاً جديداً على عدم رغبتهم في الانخراط في أي جهد جاد لتسوية الأزمة اليمنية، وأنهم يتحملون المسؤولية الناجمة عن استمرار معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني جراء استمرار النزاع.

وأشار إلى أن الجميع أكد أن حل الأزمة اليمنية يتم وفق المبادرات الثلاث: المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددين على ضرورة دعم الشرعية اليمنية والدور الذي يقوم به التحالف العربي لعودة الشرعية وإنهاء الانقلاب.

إشادة بدور التحالف

قال خالد بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، إن الجلسة تطرقت لكل القضايا الهامة في فلسطين واليمن والسودان وبلدان المنطقة، مشدداً على أن البرلمان مؤسسة داعمة للوحدة العربية وترعى مصالح الشعوب العربية من خلال برامجها وتشريعاتها، التي ترفعها للجامعة العربية ومنها للقمم العربية.

وقال: إن الجلسة أشادت بدور التحالف العربي في اليمن وجهوده المختلفة والدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم اليمن وكل الجهود المبذولة لتحريك وخروج اليمن من براثن ميليشيا الحوثي.