تشغيل قطار الحرمين للمسافرين 11 الجاري

المصدر: الرياض - وام

وافقت هيئة النقل العام السعودية على خطة تشغيل قطار الحرمين السريع لنقل المسافرين اعتباراً من 11 أكتوبر الجاري وفق جدول الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن د. رميح بن محمد الرميح، رئيس هيئة النقل العام، الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن التشغيل سيكون بواقع أربعة أيام في الأسبوع، وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، وسيزداد عدد الرحلات اليومية بشكل تدريجي ليشمل جميع أيام الأسبوع.

ولفت الرميح إلى أن زمن الرحلات سيتناقص تدريجياً ليصل إلى ساعتين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة للرحلات المباشرة، وساعتين و20 دقيقة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في الرحلات التي يتخللها توقف في محطتي جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

من جانبه، أوضح المدير العام لمشروع قطار الحرمين، محمد فدا، أن إدارته أتاحت الحجز إلكترونياً عبر موقع مبيعات التذاكر في الإنترنت.