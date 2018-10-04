مقتل 15 إرهابياً في العريش حضّروا لعمليات في سيناء

المصدر: القاهرة - البيان

تمكنت قوات الأمن في مصر من تصفية 15 عنصراً إرهابياً، وذلك في تبادل إطلاق نار بين الطرفين، بمدينة العريش (شمال شرق سيناء)، أمس. وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أنه «وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باستعداد بعض العناصر الإرهابية بالعريش، القيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات السادس من أكتوبر».

وتابع البيان: «تم مداهمة تلك العناصر بإحدى المزارع بالعريش، ونجحت قوات الأمن في تصفيتهم، وعددهم 15 عنصراً عقب تبادل لإطلاق النار، وعثر بحوزتهم على 5 أسلحة آلية و4 بندقيات خرطوش و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير وكميات كبيرة من الذخيرة».

إلى ذلك، التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عدداً من أعضاء مجلس النواب، حيث قدم أعضاء المجلس التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة. واستعرض مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع الموقف الحالي والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة، وجهود القوات المسلحة في إحباط المخططات التي تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره.