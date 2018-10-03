إطلاق قطار الحرمين السريع 11 أكتوبر

المصدر: وام

وافقت هيئة النقل العام السعودية على خطة تشغيل قطار الحرمين السريع لنقل المسافرين اعتبارا من 11 أكتوبر الجاري وفق جدول الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمحطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الدكتور رميح بن محمد الرميح، رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن التشغيل سيكون بواقع أربعة أيام في الأسبوع، وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وسيزداد عدد الرحلات اليومية بشكل تدريجي ليشمل جميع أيام الاسبوع.

ولفت الرميح أن زمن الرحلات سيتناقص تدريجيا ليصل إلى ساعتين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة للرحلات المباشرة وساعتين و20 دقيقة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في الرحلات التي يتخللها توقف في محطة جدة ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

من جانبه، أوضح محمد فدا، المدير العام لمشروع قطار الحرمين السريع، أن إدارة قطار الحرمين أتاحت الحجز إلكترونيا عبر موقع مبيعات تذاكر قطار الحرمين السريع في شبكة المعلومات العالمية "انترنت".

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد دشن في 25 سبتمبر الماضي قطار الحرمين السريع بطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون مسافر سنويا يتنقلون بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر القطار بكل راحة وأمان وسرعة وكفاءة.