التحالف يسهل نقل نجلي صالح من صنعاء للأردن

المصدر: البيان الالكتروني

سهل تحالف دعم الشرعية في اليمن نقل نجلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح من صنعاء إلى الأردن.

وأعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأربعاء، أنه تم الإفراج عن صلاح ومدين نجلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وذكرت مصادر سياسية أن عملية الإفراج تمت بناء على وساطة عُمانية وفقا للعربية نت.

من جهتها، أكدت مصادر ملاحية في مطار صنعاء ، أن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت من المطار بعد وصولها إليه في وقت سابق اليوم، وذلك لنقل نجلي صالح إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وقد رفضت الميليشيات الإفراج عن العقيد محمد محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، وعفّاش طارق صالح قائد الحراسة الخاصة للرئيس السابق ونجل شقيقه.