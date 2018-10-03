الإمارات أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية الطارئة المباشرة لليمن في 2018

المصدر: وام

حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً بصفتها أكبر دولة مانحة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني الشقيق لعام 2018 كمساعدات بتنفيذ مباشر.

جاء ذلك في تقرير أصدرته خدمة التتبع المالي "FTS" لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الذي يعكس حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من الأول من يناير إلى الأول من اكتوبر 2018.

و بحسب التقرير حلت الامارات في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية الشقيقة كثاني أكبر دولة مانحة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن للعام 2018.

و قدمت دولة الإمارات مساعدات إلى اليمن منذ بداية عام 2018 بلغت 4.56 مليار درهم (1.24 مليار دولار أمريكي) من ضمنها 1.71 مليار درهم (466.5 مليون دولار أمريكي) كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن و815.8 مليون درهم (222.1 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية طارئة مباشرة.

الجدير بالذكر أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ إبريل 2015 إلى سبتمبر 2018 بلغت 14.79 مليار درهم (4.03 مليار دولار أمريكي)، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 33.5 في المائة وبقيمة قدرها 4.95 مليار درهم (1.35 مليار دولار أمريكي) من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة، بينما

استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم اعادة الاستقرار على 66.3 في المائة من قيمة المساعدات بمبلغ 9.81 مليار درهم (2.67 مليار دولار أمريكي) وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في عدد من المحافظات اليمنية المحررة وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في مختلف المجالات حيث شملت المساعدات المقدمة 14 قطاعاً رئيسيا من قطاعات المساعدات وتضمنت 46 قطاعاً فرعياً بما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها لكافة مظاهر الحياة في اليمن للمساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.