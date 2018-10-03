الإمارات تؤكد ضرورة استعادة الأموال المنهوبة من الحوثي

المصدر: دبي، عدن - البيان، وكالات

دعا معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، المجتمع الدولي إلى دعم الريال اليمني عبر الضغط على ميليشيا الحوثي الإيرانية لتسلّم جزءاً من 5 إلى 6 مليارات دولار تنهبها من دخل الدولة اليمنية. وأشاد في تدوين على «تويتر» بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم مبلغ 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني.

ميدانياً، سيطرت قوات المقاومة اليمنية على أكبر مخزن أسلحة تابع لميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة صعدة، في وقت واصلت قوات الشرعية والتحالف العربي تمشيط منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في عملية عسكرية ضمن إطار تحرير محافظة الحديدة.

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