مصادر لـ«البيان»: خلافات الفصائل تعرّض الاتفاق الروسي التركي في إدلب لانتكاسة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

سلمت روسيا رسمياً النظام السوري منظومة صواريخ "إس 300"، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع الروسي، في وقت وضعت خلافات الفصائل تنفيذ الخطة الروسية الأميركية التي دخلت أمس حيز النفاذ على المحك بحسب مصادر في المعارضة السورية تحدثت لـ«البيان».

مؤكدة أن الاختبار الحقيقي للخطة سيكون خلال اليومين المقبلين بعد موجة من الاعتراضات على آليات التنفيذ، وأبدت المعارضة قلقها الشديد على مصير أكثر من 250 ألف معتقل في سجون النظام السوري وذلك بعد نشر الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بشأن أعداد القتلى في المعتقلات السورية خلال سبتمبر.

وأكد وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن موسكو سلمت سوريا نظام إس-300 الصاروخي المضاد للطائرات، بحسب تقارير اعلامية روسية.

إلى ذلك، قالت مصادر في المعارضة المسلحة لـ«البيان» إن تنفيذ الاتفاق الروسي التركي حول إدلب بدأ وسط خلافات بين الفصائل المسلحة، حول المضي في تنفيذه، جراء اعتراضات برزت حول آليات التنفيذ.

وأشارت المصادر إلى أن الاختبار الحقيقي لهذا الاتفاق سيكون على المحك في اليومين المقبلين، بعد موجة من الاعتراضات على آليات التنفيذ، خصوصاً وأن المنطقة المنزوعة ستكون من جانب المعارضة التي ترفض وجود قوات روسية إلى جانب التركية.

خلافات

وبينما، بدأت جماعة فيلق الشام المسلحة في سحب مقاتليها وأسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، أعلن فصيل جيش العزة رفضه للاتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تهديداً للاتفاق ومصداقية الجانب التركي الضامن للمعارضة.

دوريات

وتوقع محللون انتكاسة جديدة في الاتفاق الروسي التركي في ظل الاعتراضات من قبل الجماعات المتطرفة، فيما سيشهد الشهر الجاري قمة رباعية تجمع كلاً من فرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا لحسم ملف إدلب. وفي السياق قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا تدريبات معاً للقيام بدوريات مشتركة قريباً في منطقة منبج رغم توتر العلاقات بين البلدين.

قلق

من ناحية أخرى، أبدى مصدر في المعارضة السورية خشيته حيال مصير المعتقلين لدى القوات الحكومية السورية، وذلك بعد نشر الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حول أعداد القتلى في المعتقلات السورية خلال شهر سبتمبر الماضي. وأكد المصدر «أن نحو 78 شخصاً من المعتقلين قتلوا خلال الشهر الماضي».