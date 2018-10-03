الإرياني من صعدة: ميليشيا الحوثي تتهاوى

المصدر: صعدة - سبأنت

زار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني والفريق الإعلامي المرافق له، ضباط وصف وجنود اللواء الثالث عروبة في المواقع العسكرية المتقدمة بعزلة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وتفقد الإرياني مقاتلي الجيش الوطني في مواقع الوسيعي والناصر والمجيدة والمتهمي المطلة على منطقة مران المتاخمة لمسقط رأس مؤسس ميليشيا الحوثي الانقلابية الصريع حسين بدر الدين الحوثي.

وخلال زيارته للمقاتلين في الجبهة قال وزير الإعلام اليمني: «إنكم تسطرون أروع الملاحم البطولية للدفاع عن هوية وكرامة وعزة الشعب اليمني».

وأكد أن ميليشيا الحوثي تتهاوى كل يوم في مختلف الجبهات القتالية تحت ضربات أبطال الجيش التي أوجعت الميليشيا وقضّت مضاجع قادتها بدعم وإسناد كبير من التحالف العربي.