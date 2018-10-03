الميسري: المنحة السعودية النفطية ستسهم في التخفيف من أعباء اليمن

المصدر: عدن- سبأنت

ناقش نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، مع لجنة المنحة النفطية السعودية لمحطات كهرباء اليمن والمقدرة بقيمة 60 مليون دولار شهرياً، سبل الاستفادة من هذه المنحة لرفع معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في عموم المحافظات.

ووجه الميسري بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة وتوفير الحماية الأمنية لها لضمان سير عملها وفق الخطط والبرامج التي رسمتها اللجنة. وقال إن هذه المنحة السعودية النفطية ستسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن نتيجة الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي على اليمنيين، وما نجم عنها من كوارث اقتصادية وإنسانية أثرت على مستوى حياة اليمنيين في مختلف مجالات الحياة.

ولفت الميسري إلى جهود القيادة السياسية والحكومة الشرعية في معالجة المعضلات الناجمة عن الحرب في المحافظات المحررة وفي مقدمتها الجوانب الخدماتية التي تمس حياة المواطنين كالكهرباء التي يعاني المواطنون من انقطاعاتها المستمرة خلال الفترات المنصرمة.