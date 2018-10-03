4 شاحنات محملة بالأدوية من التحالف لمكافحة الكوليرا

المصدر: أبوظبي - وام

أكد محافظ الحديدة د. الحسن طاهر حرص الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على محاصرة مرض الكوليرا في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة، كاشفاً عن وصول 4 شاحنات محملة بالمحاليل الوريدية والعلاجات الأخرى من قبل التحالف.

وأضاف أنه بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي، فإن مستشفى الدريهمي الميداني الذي افتتحه الهلال قبل أقل من أسبوع سيوفر مخزوناً إضافياً للعلاجات الخاصة بالكوليرا بمختلف أنواعها، على الرغم من عدم وجود إصابات في المناطق المحررة في الوقت الراهن.

وحمّل محافظ الحديدة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية للمواطنين في المدن التي تخضع لها في المحافظة، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية مطالبة بالتحرك لوقف تحكم الميليشيا في مصير المواطنين في المدن الخاضعة للحوثيين.