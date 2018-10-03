السعودية ترفض التدخل في شؤونها الداخلية

المصدر: الرياض - وكالات

شدد مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، على مبدأ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأهمية الالتزام بالأعراف والقوانين الدولية، ورفض المملكة أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها من أي دولة كانت.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما أكدته المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73 في نيويورك، لمواقفها ومبادئها الثابتة في سياستها الخارجية تجاه عدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط. وأكد استمرار جهود المملكة في محاربة التطرف والإرهاب.

وأوضح وزير الإعلام عواد بن صالح العواد، في بيان، أن المجلس تناول ما عبر عنه البيان المشترك الذي أكدت فيه المملكة واليمن والإمارات والبحرين ومصر، فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل عدم تعاون بعض الدول مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي الشأن الفلسطيني جدد المجلس ما عبرت عنه المملكة أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة بنيويورك، من تأكيد مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف، وحق دولة فلسطين في السيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م بما فيها القدس الشريف، والتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً.