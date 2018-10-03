«الهدية وصلت» وثيقة تؤكّد دعم قطر لميليشيات الحوثي

المصدر: دبي - وكالات

كشف مصدر قريب من دائرة ما يسمى بالمجلس السياسي في صنعاء، عن وثيقة جديدة تؤكد دعم تنظيم الحمدين للميليشيا الحوثية في اليمن.

وجاء في الوثيقة، «الهدايا القطرية للحوثيين استُلمت وأعيد للمرسل إيصال شكر».

ووفق تقرير مصوّر لقناة العربية، فإن الوثيقة حملت كلمات شكر وعرفان من مؤسسة تدعى «الشهداء» تابعة لـ «مؤسسة قطر الخيرية» ومديرها في اليمن وجيبوتي محمد الواعي، على دعم المؤسسة بمبلغ 60 ألف دولار خلال عيد الأضحى الماضي.

وأكد المصدر نفسه، أن وفداً قطرياً مكوّناً من خمسة أشخاص يرأسهم الواعي وصل إلى صنعاء في 14 من أغسطس الماضي، أعضاء الوفد ارتدوا الزي اليمني وتنقلوا في سيارات تابعة للحوثيين، والتقوا بعدد من القيادات الحوثية بينهم من يسمى وزير الزراعة في حكومة الانقلابيين غازي أحمد محسن.

لقاء مطوّل

اللقاء المطوّل استمر لأكثر من ثلاث ساعات بحضور قيادات حوثية لا علاقة لها بالزراعة، انتهت باتفاق على استمرار الدعم القطري للميليشيات، كما قام الوفد بجولات شملت مواقع سرية.

يذكر أن هذه الوفود من مؤسسة قطر الخيرية تشكل البديل الظاهري بعد الإغلاق المشبوه لسفارة قطر في صنعاء.

وأكد المصدر المقرّب من الانقلابيين الحوثيين، أن الأموال القطرية تصل للقيادات الحوثية منذ سنوات عبر سفارتها، لكن مؤخراً بدأت الدوحة بإرسال الوفود تحت مظلة جمعيات خيرية تدعم مشاريع زراعية واجتماعية هدفها الأوحد إنقاذ للحوثيين وتمويل مجهودهم الحربي.