مناورات سعودية تونسية تنطلق اليوم

المصدر: تونس - البيان

تنطلق اليوم الأربعاء بتونس مناورات عسكرية بين سلاحي الجو التونسي والسعودي تستمر أسبوعين، في بادرة تعتبر الأولى من نوعها في سياق التعاون بين البلدين، وقال الملحق العسكري بالسفارة السعودية لدى تونس العميد الركن خالد السهيان، إن الهدف من هذه المناورات هو تبادل الخبرات مع سلاح طيران الجيش التونسي، وإن هذه المناورات تأتي ضمن الجهود الكبيرة لتدريب جميع وحدات القوات المسلحة السعودية، مشيرا إلى أن هذه المناورات الجوية تعد الأولى التي تنفذ مع تونس وهي لبنة لمناورات مشتركة قادمة، وفق قوله.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن قائد المناورات من الجانب السعودي العقيد الطيار الركن محمد الشهراني قوله، إن هذه المناورات تعد امتداداً لخطط وبرامج القوات المسلحة السعودية التدريبية للرفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية السعودية.

وكان الشهراني بيّن في تصريحات سابقة أنّ هذه المناورات العسكرية تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع السعودية ضمن الخطط السنوية لتدريب القوات المسلحة، وتهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح طيران الجيش التونسي، إضافة إلى صقل وتأهيل الأطقم الجوية من طيارين وفنيين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الإمداد والإسناد الفني، وفق قوله.