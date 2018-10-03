الاحتلال يقتل مسناً فلسطينياً ومطلب أممي بالمحاسبة

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

استشهد مسنّ فلسطيني (78 عاماً)، أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأفاد «مستشفى شهداء الأقصى» بوصول مزارع من شرق المغازي إلى المستشفى مصاباً بجروح بالغة قبل أن يُعلن عن استشهاده.

وذكر أنه تعرض لإطلاق نار من قبل الاحتلال في منطقة الحوض أثناء عمله في أرضه بالمنطقة الوسطى. واعتقلت قوات الاحتلال 21 فلسطينياً بمناطق عدة في الضفة الغربية. وطالب مايكل لينك المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضى الفلسطينية المحتلة، بالمساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة في قتل الفلسطينيين وإصاباتهم خلال «مسيرات العودة» بقطاع غزة.

وأعرب لينك، في بيان له بجنيف أمس، عن أمله في أن تتمكن لجنة التحقيق الأممية التي تم تعيينها مؤخراً، من إجراء تحقيق شامل في قتل وإصابة الفلسطينيين على أطراف غزة خلال الشهور الستة الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك يرقى إلى كونه جريمة حرب.

وعم الإضراب جميع مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة. وشلّ الإضراب مؤسسات ومرافق «أونروا» في غزة، احتجاجاً على سياساتها وتقليص خدماتها وللمطالبة بحقوق الموظفين. وتوقف نحو 280 ألف تلميذ عن التوجه لمدارسهم نتيجة الإضراب فيما أغلقت المراكز الصحية والخدماتية.

إلى ذلك، وضع «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب دراسة بعنوان «خطة استراتيجية للحلبة الإسرائيلية الفلسطينية»، وانطلقت هذه الخطة من أن إسرائيل تواجه الآن «طريقاً سياسياً مسدوداً وخطيراً»، من دون الإشارة إلى أسباب وصول إسرائيل إلى هذا الوضع.

لكن المعهد أشار إلى أن هذه الخطة المقترحة هي «خطة عمل سياسية , أمنية في القضية الفلسطينية ولها هدفان: تحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي ومنع التدهور في منزلق نحو واقع الدولة الواحدة».

وفي أساس هذه الخطة، التي نشرها المعهد أمس: «بلورة واقع مُحسّن، يسمح بفتح خيار في المستقبل من أجل إنهاء سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضمان أغلبية يهودية صلبة في إسرائيل. وبكلمات أخرى: هدف الخطة هو إعداد الظروف لواقع الدولتين من أجل الحفاظ على إسرائيل».

توغل

توغلت قوة عسكرية تابعة للاحتلال تضم أربع جرافات عشرات الأمتار داخل أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار متقطع تجاه أراضي المواطنين بهدف وضع سلك شائك.

من ناحية أخرى، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية «بدون طيار» فجر أمس شمال قطاع غزة.