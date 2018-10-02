الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة

المصدر: وام

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 21 مواطنا فلسطينيا بمناطق عدة في الضفة الغربية.

وزعم متحدث عسكري باسم قوات الاحتلال أن المعتقلين في الضفة "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط ما يسمي جهاز " الأمن الاسرائيلي".

على صعيد متصل توغلت قوة عسكرية تابعة للاحتلال تضم أربع جرافات عشرات الأمتار داخل أراضي المواطنين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار متقطع تجاه أراضي المواطنين بهدف وضع سلك شائك.

من ناحية آخرى، أعلنت اذاعة جيش الاحتلال سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية " بدون طيار " فجر اليوم شمال قطاع غزة.