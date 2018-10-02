واشنطن: طهران تواصل قمع شعبها ونطالبها بوقف دعم الإرهابيين

المصدر: طهران، دمشق - وكالات

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، إن «الكلمات الفارغة لقادة إيران لا تحمل سوى القليل من التطمين للشعب الإيراني الذي يواصل مواجهة القمع والإساءة بشكل يومي».

مؤكداً أن «ما نطلبه من النظام الإيراني هو التوقف عن اضطهاد المجتمع المدني، وإنهاء دعم الوكلاء الإرهابيين». من جهة ثانية شنّ نظام الملالي هجوماً بالصواريخ الباليستية على مدينة البوكمال السورية، رداً على ما سمّاه «استهداف الأهواز».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنّه هاجم «مقراً لقيادة إرهابيين» في شرق سوريا بصواريخ باليستية، رداً على حادث الأهواز. وقال الحرس الثوري على موقعه الإلكتروني: «تم استهداف مقر قادة جريمة الأهواز الإرهابية في شرق الفرات قبل دقائق بصواريخ باليستية أرض- أرض. عقب الضربات الصاروخية بدقائق، قامت سبع طائرات مسيرة بقصف مقرات الإرهابيين في المنطقة نفسها بالصواريخ».

اقرأ أيضاً: