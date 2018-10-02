«بعثة الـ 100» تضع الإمارات في الصدارة الأممية

المصدر: دبي - البيان

أوضحت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أنه بوجود أكثر من 100 من أعضاء الوفد الإماراتي المشارك في اجتماعات الدورة 73 للأمم المتحدة في نيويورك، كان الأسبوع حافلاً وبنّاءً في معالجة الأولويات الدولية وإظهار الدبلوماسية الفعّالة للإمارات.

وذكرت البعثة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بوجود أكثر من 100 من أعضاء الوفد، كان الأسبوع حافلاً وبنّاءً في معالجة الأولويات الدولية وإظهار الدبلوماسية الفعّالة للإمارات. تهانينا لفريق الإمارات بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على الدورة الناجحة للجمعية العامة للأمم المتحدة».