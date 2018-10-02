«الهلال الأحمر» تغيث أهالي تعز والحديدة

المصدر: تعز، أبين - أحمد الباشا، وام

تواصل «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» جهودها في مختلف القطاعات الإنسانية في اليمن عبر الدعم الذي تقدمة دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء في اليمن وضمن فعاليات «عام زايد»، أنهت الهيئة صباح أمس توزيع 1000 سلة إغاثية لأهالي منطقة «إسحاق» تحتوي على مواد غذائية أساسية، فيما واصلت تقديم مساعداتها الإغاثية والإنسانية للأسر اليمنية في مديريتي حيس والدريهمي بمحافظة الحديدة في وقت افتتح المهندس سعيد آل علي رئيس بعثة الهلال الأحمر في عدن واللواء أبو بكر حسين محافظ أبين ثانوية الصديق بزنجبار بعد إعادة تأهيلها بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد محافظ أبين في تصريحات له خلال الافتتاح بجهود فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإنجاز وتأهيل المدرسة لتكون جاهزة لاستقبال أبناء المحافظة بعد فترة من الانقطاع نتيجة حرب التدمير الممنهجة التي كانت تتبعها ميليشيا الحوثي قبل تحريرها.

وقال: «كنا في هذه الثانوية قبل أشهر وكانت مدمرة بفعل الحرب التي فرضها الانقلابيون.. واليوم نتسلمها بحلتها الجديدة مع كل ملحقاتها» وعبر عن شكره لفريق الهلال الأحمر الذي يزور المحافظة لتدشين عدد من المشاريع التنموية والخدمية من بينها ثانوية الصديق.

ثناء

وأثنى محافظ أبين على دولة الإمارات التي مدت ولا تزال يد الخير إلى أبناء أبين خاصة واليمن عامة إلى جانب تقديمها خيرة أبنائها في سبيل تطهير المحافظة من دنس الحوثيين.

من جانبه تطرق المهندس سعيد آل علي في كلمة له إلى حملة الاستجابة الإنسانية الطارئة التي ينفذها الهلال الأحمر لصالح الأسر الأشد فقراً في اليمن على مدى الأشهر الستة المقبلة.. مؤكداً أن محافظة أبين ستنال النصيب الأكبر من مشروعاتها.

وشملت عملية تأهيل ثانوية الصديق - التي تأسست عام 1972 كأول ثانوية في المحافظة - تأثيث فصولها الدراسية بالكامل وتوزيع الحقيبة المدرسية على جميع طلابها البالغ عددهم 440 طالباً.

مساعدات

وفي سياق ذي صلة واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعداتها الإغاثية والإنسانية للأسر اليمنية في مديريتي حيس والدريهمي بمحافظة الحديدة في إطار جهودها لتطبيع الحياة في المحافظة ومديرياتها والتخفيف من معاناة الأسر اليمنية جراء حصار ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وفي هذا الإطار، استفاد أكثر من 3500 مواطن يمني بالحديدة من هذه المساعدات معظمهم من الأطفال والنساء حيث تم توزيع 500 سلة غذائية على الأسر في مديريتي حيس والدريهمي والقرى التابعة، فيما تتواصل جهود الهيئة لتفقد حالات الأسر اليمنية الصحية بالمناطق النائية بالساحل الغربي لليمن وتقديم الخدمات العلاجية عبر العيادة الطبية المتنقلة.

وعبر المستفيدون من هذه المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الدعم المتواصل الذي ساهم في تخفيف عبء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

إلى ذلك أنهت الهلال الأحمر صباح أمس توزيع 1000 سلة إغاثية لأهالي منطقة إسحاق تحتوي على مواد غذائية أساسية، وتعد منطقة إسحاق إحدى المناطق الفقيرة في مدينة تعز اليمنية التي تعاني من حصار مطبق من قبل ميليشيا الحوثي منذ 3 أعوام وتمنع دخول الغذاء إلى السكان. وبحسب ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في تعز، إيهاب الدهبلي، فإن توزيع السلال الإغاثية مستمر لإغاثة السكان في تعز والذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة.

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زار وزير الإعلام معمر الإرياني مع وفد ضم أكثر من 15 إعلامياً، جبهة حرض بمحافظة حجة، وكان في استقبالهم قائد محور حرض قائد لواء القوات الخاصة العميد محمد الحجوري وقائد اللواء العاشر العميد ركن بلال شديوه.

وتفقد الوزير الإرياني أحوال المقاتلين في عدد من المواقع العسكرية في الجبهة ومنها وادي حرض بموقعه الاستراتيجي، ومواقع جبال الشبكة، ونقطة الشرطة العسكرية القريبة من المزرق الواقعة في الخط الدولي الرابط بين محافظتي حجة صعدة، كما زار مقبرة شهداء أبطال القوات الخاصة لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء التي سالت دماؤهم الطاهرة والزكية في سبيل تحرير الوطن.

وأشاد الإرياني بجاهزية المقاتلين ومعنوياتهم المرتفعة، وبالتضحيات الكبيرة التي يبذلونها من أجل تحرير تراب اليمن من ميليشيا الحوثي الإيرانية، مثمناً دور قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعمها اللامحدود في عملية استعادة الشرعية

. ودعا الإرياني قبائل المحافظة لسرعة الانضمام للشرعية ومساندة الجيش الوطني لمواجهة الميليشيا الانقلابية التي عاثت في الأرض فسادًا وتسببت في تجويع الشعب اليمني، وإراقة دماء أبنائه الأبرياء من أجل مشروعها الرامي إلى إعادة النظام الإمامي برجعيته وتخلفه واستبداده. حجة - وكالات

عون

وصلت دفعة جديدة من التجهيزات والمستلزمات المدرسية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع وزارة التعليم بالمملكة وقيادة القوات المشتركة عبر «حملة تعليمي» في خطوة من المركز لدعم القطاع التعليمي في مأرب.

وعبر مدير مكتب التربية والتعليم في مأرب الدكتور علي العباب عن سعادته بهذه المبادرة التي ستسهم في تهيئة الفصول الدراسية، مبيناً أن المملكة تتفهم الوضع الراهن الذي تمر به اليمن وأن هذه الدفعة تأتي بالتزامن مع زيارة فريق حملة تعليمي لبعض المدارس لتقييم الاحتياج.وأكد أن توزيع هذه الدفعة ستساعد في تلبية احتياجات المدارس في محافظة مأرب جراء نزوح عدد من طلاب المحافظات الأخرى إليها.مأرب- سبأنت