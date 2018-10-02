المصدر: عدن - البيان

اعتقالات

أقدمت ميليشيا الحوثي على اعتقال ومنع فرق مكافحة الكوليرا في مدينة الحديدة من العمل، وألقت القبض على مدير مكتب وزارة الصحة بمديرية الحالي بالتزامن، وإغلاق مكاتب ثلاث من أكبر المنظمات الخيرية العالمية في صنعاء. وقالت مصادر عاملة في حملة مكافحة الكوليرا، التي تنفذها منظمة الصحة العالمية لـ«البيان» إن عناصر الميليشيا هددوا الفرق العاملة في حملة مكافحة الكوليرا وأقدمت على اعتقال آخرين، ومن بينهم مدير مكتب الصحة بمديرية «الحالي» في محافظة الحديدة

اختطاف

اختطفت ميليشيا الحوثي الإيرانية مسؤولي الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري في محافظة إب وأخفتهم بعد إصدار الحزبين بياناً انتقدا فيه ممارسات الميليشيا في المحافظة وقالت مصادر سياسية لـ«البيان» إن ميليشيا الحوثي أقدمت الليلة قبل الماضية على مداهمة منزلي عبدالعزيز الوحش سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي في المحافظة، وخالد هاشم مسؤول فرع التنظيم الناصري في المحافظة واقتادتهما إلى مكان غير معروف يرجح أن يكون سجن المخابرات الذي يديره الجهاز الأمني للميليشيا.