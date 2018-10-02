هادي يدعو إلى تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

المصدر: عدن - وكالات

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على تكثيف الجهود المبذولة من قبل الحكومة واللجنة الاقتصادية لتحقيق الاستقرار التنموي والاقتصادي بالبلاد في ظل الظروف الصعبة واتخاذ التدابير العاجلة لتجاوز واقع التحديات الراهنة.

وأكد هادي خلال اجتماعه، بهيئة مستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة بأوجهها وأشكالها المختلفة.

كما تطرق الرئيس إلى نتائج زيارته العلاجية والعملية للولايات المتحدة الأميركية والتي تكللت بالنجاح ولقاءاته الجانبية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.