المالكي: فنّدنا للأمم المتحدة انتهاكات الحوثي

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن التحالف وجه رسالة إلى الأمم المتحدة فنَّد فيها انتهاكات الميليشيا الحوثية، مجدداً في الوقت ذاته تأكيد التحالف والحكومة اليمنية على رفض تقرير الخبراء بشأن حقوق الإنسان في اليمن، كاشفاً عن أن هناك رداً قانونياً من التحالف سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان في الجلسة الـ 39.

وقال المالكي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي من الرياض، أمس، إن كل المنافذ في اليمن تعمل بكامل طاقاتها الاستيعابية، مشدداً على أنه ستكون هناك ممرات آمنة في كل اليمن، «ومن المفترض أن تصل المساعدات إلى كافة المناطق في اليمن، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة».

وأضاف أن جميع أعمال الميليشيا الحوثية تزيد من معاناة الشعب اليمني، لافتاً إلى أنها اقتحمت مخازن البرنامج العالمي للغذاء في الحديدة، وسرقت المساعدات، كما استهدفت قوات الجيش اليمني المتجهة للحديدة، وعطلت الشاحنات وسرقت ما بها من مساعدات غذائية وأحرقتها في المدن اليمنية.

مضايقات

وأوضح أن المنظمات الأممية في اليمن تتعرض إلى مضايقات من الميليشيا الحوثية، وصلت إلى درجة الخطف، فيما أشار إلى أن الميليشيا أطلقت أكثر من 200 صاروخ باليستي من مناطق يمنية مختلفة على المملكة.

وشدد المالكي على أن محاولة استهداف ميناء جازان بقوارب مفخخة، لن تمر بدون حساب «وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حسب القانون الدولي ومحاسبة الأشخاص المخططين والمنفذين لهذا العمل الإرهابي»، مبيناً أن الحوثيين زرعوا مجموعة من الألغام البحرية في عرض البحر «الأمر الذي يستهدف خط الملاحة الدولية».

وجدد المالكي تأكيد التحالف والحكومة اليمنية على رفض تقرير الخبراء بشأن حقوق الإنسان في اليمن. وشدد المالكي على ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة مع انتهاكات الميليشيا. وقال المالكي إن جميع أعمال الميليشيا الحوثية تزيد من معاناة الشعب اليمني. وأشار المالكي إلى أن قوات التحالف تتصدى لمحاولات الحوثي عرقلة الملاحة البحرية.

انقسام

وأكد أن الحكومة اليمنية رفضت التمديد لخبراء مجلس حقوق الإنسان لعدم شفافيته، معتبراً أن تقرير فريق خبراء حقوق الإنسان باليمن يدل على انقسام المجتمع المدني. وقال إن الميليشيا الحوثية تزرع الألغام في القرى والمنشآت الصحية، فيما تعمل قوات التحالف العربي على تدمير قدرات الميليشيا.