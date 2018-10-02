رصد سفينة إيرانية مشبوهة قرب سواحل اليمن

المصدر: الرياض - وكالات

رصدت وسائل إعلام عربية سفينة «سافيز» الإيرانية المتوقفة منذ 3 أعوام في المياه الدولية بالبحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية. السفينة الإيرانية، التي تمارس نشاطاً عسكرياً تحت غطاء تجاري، سبق أن نقلت خبراء من إيران إلى اليمن.

«سافيز» مسجلة لدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وترسو في مياه البحر الأحمر منذ 3 سنوات، وتبعد عن السواحل اليمنية مسافة 87 ميلاً بحرياً. هذا النوع من السفن الذي يبلغ طوله 150 متراً، جهز بأربعة رشاشات من عيار 50 على غرار تسليح السفن العسكرية، أخفيت من قبل عناصر السفينة.

وتحمل السفينة على متنها زورقين عسكريين، وأكثر من 16 جهازاً متعدد الأغراض، ما بين رادارات مسح سطحي وجوي، وأجهزة تنصت ورصد، وكذلك منظومة اتصالات عسكرية متطورة وفضائية، ما لا يتواءم مع طبيعة عمل السفن التجارية.

وبحسب قناة العربية أن أحد الزورقين العسكريين تحرك من«سافيز»، مسرعاً باتجاه سفينة إيرانية تجارية أخرى اسمها «أرزين»، استلمت شحنة مشبوهة بحجم كبير ووزن ثقيل ونقلتها إلى«سافيز». ويعتبر بقاء «سافيز» في عرض البحر لهذه المدة أمراً غير مألوف، بحسب أنظمة الملاحة البحرية الدولية المنظمة لحركة السفن، كونها ليست من نوع سفن الحفر تحت البحر أو سفن الأبحاث.