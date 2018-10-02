تفجير انتحاري يستهدف موكباً أوروبياً في الصومال

قالت الشرطة الصومالية إن حركة الشباب المتطرفة نفذت هجوماً انتحارياً بسيارة ملغومة على موكب للاتحاد الأوروبي يضم سيارات مصفحة، في العاصمة مقديشو، أمس، ما ألحق أضراراً بسيارة وتسبّب في سقوط ضحايا. ورأى شاهد عيان، رجالاً يجرون السيارة بعد تضررها في التفجير. وكانت السيارات المصفحة ترفع علمي إيطاليا والاتحاد الأوروبي. وقالت الشرطة إن الانفجار لم يسفر عن ضحايا. بدوره، قال الناطق باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، عبد العزيز أبو مصعب: «استهدفنا ضباطاً من قوات الاتحاد الأوروبي بسيارة ملغومة».

وقال مسؤول صومالي، إن انتحاريا استهدف قافلة للاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنّ أربعة أطفال لقوا حتفهم في التفجير. وقال علي حسن، أحد رجال الشرطة، إن الانتحاري استهدف مركبات كانت جزءا من مهمة الاتحاد الأوروبي التدريبية في الصومال.

على صعيد متصل، قتلت قوات الجيش الوطني الصومالي، خمسة من مسلحي حركة الشباب المتطرفة، وأصابت آخرين في اشتباكات في الجزء الجنوبي من الصومال. وقال قائد الجيش الصومالي في المنطقة، يوسف حسين عثمان، إن الجيش حرر عدة مناطق خلال العملية التي جرت في المناطق الواقعة على بعد حوالي 70 كلم شمالي كيسمايو، العاصمة الإدارية لمنطقة جوبالاند. وأضاف أن الجيش حقق تقدماً عسكرياً في العملية الجارية في المنطقة، ما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الحركة وإصابة آخرين، بينما أصيب جنديان بجروح.

ويشار إلى أن المركبات المصفحة التابعة لمهمة الاتحاد الأوروبي غالبا ما يتم مشاهدتها في شوارع العاصمة، حيث يقوم مسؤولون عسكريون أوروبيون بتدريب رجال الشرطة الصوماليين. مقديشو - وكالات