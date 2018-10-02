عائلة أبو حسام.. أوجاعُ لجوء ومعاناة أسقام

المصدر: عمّان - ماجدة أبو طير

بين الآم اللجوء وأوجاع المرض، تعاني عائلة أبو حسام الحموي ظروفاً قاسية نتيجة إصابة ثلاثة من أبنائها بإعاقات دائمة، ويصنفون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تقيم العائلة السورية في مخيم الحسين للاجئين الفلسطينيين في العاصمة الأردنية عمّان منذ ما يقارب سبع سنوات، فيما يعاني الأبناء حسام وعبد الهادي شللاً دماغياً رباعياً، تشكو نادين من التخلّف العقلي.

ولعل ما زاد المعاناة أنّ رب الأسرة لا يعمل، إذ يعاني هو الآخر من أمراض صعبة في الكلى. تعتمد العائلة على المساعدة المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأهل الخير.