حقيبة المراسلين

تأجيل انتخاب

أعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أمس، تأجيل جلسة البرلمان إلى اليوم (الثلاثاء)، لعدم اكتمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة. وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن عدد الحضور داخل جلسة البرلمان بلغ 159 نائباً من إجمالي عدد النواب البالغ 329، فيما لم يدخل نواب من الحزب الديمقراطي الكردستاني ونواب آخرون إلى الجلسة. بغداد - وكالات



استمرار عمليات

أعلنت قيادة الشرطة العراقية، أمس، عن استمرارها في عملية «عزم الأبطال» لليوم الرابع على التوالي، في قرى قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك. وذكر بيان لقيادة الشرطة، أن الفرقة 3 تواصل عملياتها بتفتيش 17 قرية ضمن قضاء مخمور وناحية الزاب. وأضاف أنه تم العثور على 16 عبوه ناسفة، مشيراً إلى أن القوات تقوم بإسناد من الطائرات المسيرة، بتفتيش وتطهير قرى منطقة العمليات.



قصف واعتداء

قصفت المدفعية الإيرانية، مناطق جبلية في ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل، في كردستان العراق. وأكد بيان صادر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، أن المدفعية الإيرانية استهدفت معسكرات الحزب في جبلي ساكار وبربزين، الواقعين في ناحية سيدكان، القريبة من الحدود الإيرانية، والتابعة لمحافظة أربيل.

في سياق آخر، أفاد مصدر في السفارة العراقية في إيران، بتلقيه بلاغاً من ثلاثة عراقيين من أهالي البصرة يفيد بتعرضهم لطعنات من قبل إيرانيين. وقال المصدر إنهم أفادوا بتعرضهم لطعنات في مناطق مختلفة من الجسم من قبل إيرانيين، في مدينة عبادان، نقلوا على إثرها إلى مستشفى المدينة، مبيناً أن الإيرانيين نفذوا هجماتهم ثم لاذوا بالفرار.