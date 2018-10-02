ملكة جمال العراق السابقة "تتلقى تهديدات" بالقتل

المصدر: البيان الالكتروني

في خضم سلسلة الاغتيالات الممنهجة والمجهولة السبب كشفت شيماء قاسم ملكة جمال العراق السابقة عن تهديدات بالقتل وأن الدور القادم عليها .

وقالت ملكة جمال العراق السابقة شيماء قاسم إنها تلقت تهديدات بالقتل، بعد أيام من مقتل عارضة الأزياء العراقية تارا فارس .

وأعربت قاسم عن خوفها على حياتها في بث حي على الإنترنت، ويتابع قاسم على انستغرام 2.7 مليون شخص. قالت فيه إنها تلقت رسالة تهديد تحذرها من أن دورها آت.

ويوم الخميس قتل مسلحون مجهولون في بغداد تارا فارس، التي يصل عدد متابعيها على انستغرام 2.8 مليون متابع وفقا لبي بي سي.

وجاء مقتل فارس بعد يومين من مقتل ناشطة حقوق الإنسان العراقية سعاد العلي في إطلاق للرصاص في البصرة.

وفي أغسطس توفيت صاحبتا صالونين للتجميل في بغداد، وهما رفيف الياسري ورشا الحسن، في أسبوعين متتالين في "ظروف غامضة" في منزليهما.