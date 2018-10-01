الأمم المتحدة تسحب موظفيها من غزة

المصدر: وكالات

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الاثنين عن سحب مؤقت لبعض موظفيها الأجانب من قطاع غزة بسبب مؤشرات "مقلقة" تتعلق بخفض الوظائف بعد توقف التمويل الأميركي.

وقد أعلنت الأونروا عن إلغاء 250 وظيفة في غزة والضفة الغربية في حين أصبحت 500 وظيفة أخرى بنصف دوام.

وقال مصدر في الوكالة إن 12 شخصاً من الموظفين الأجانب انتقلوا إلى إسرائيل الاثنين.

وتوظف الوكالة في فلسطين عدداً من الأجانب، إضافة إلى الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيلون بدورهم عشرات الآلاف.

وقالت في بيان إنها واجهت في الأسابيع الأخيرة "سلسلة من الحوادث المقلقة التي تؤثر على أمن موظفيها الدوليين والمحليين في غزة".