مؤتمر تحضيري في الرياض لـ«تمرين درع الجزيرة 10»

المصدر: الرياض - وام

بدأت، في الرياض، أمس، فعاليات «مؤتمر التموين والنقل الأول لتمرين درع الجزيرة المشترك 10»، التي احتضنها مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.

شارك في المؤتمر وفود من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووفد من الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، ووفد من قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة، وممثلون عن مركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد ومركز العمليات البحري الموحد.

وأشار العقيد الركن جعفر بن هادي القحطاني، ممثل وفد القوات المسلحة السعودية، في كلمة له، إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات والتحضيرات لتمرين درع الجزيرة المشترك العاشر، وتنسيق الأمور الإدارية والعملياتية التي تسهم في إنجاح التمرين.

من ناحيته، ذكر المقدم بحري طيار خالد الساعدي، ممثل الشؤون العسكرية بالأمانة العامة، أن هذا المؤتمر يهدف إلى التنسيق والتخطيط المشترك فيما يخص التموين والنقل لتمرين درع الجزيرة المشترك، موضحاً أن هذه التمرينات والاجتماعات تهدف إلى رفع مستوى العمل الخليجي العسكري المشترك بين دول المجلس لتنفيذ «تمرين درع الجزيرة المشترك 10».