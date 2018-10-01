الإمارات: نعمل مع الأمم المتحدة على تعزيز الأمن والسلام العالمي

المصدر: Ⅶ نيويورك - وام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها على التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات والأجهزة التابعة لها لمواجهة التحديات العالمية وبذل الجهود التي من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن والسلام العالمي، في وقت ثمنت المنظمة الأممية بنهج جهود الدولة في تعزيز الأمن والسلام على الصعيد الإقليمي والدولي من خلال تبنيها سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة.

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حرص دولة الإمارات على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والوكالات والأجهزة التابعة لها في مواجهة التحديات العالمية، وبذل الجهود كافة التي من شأنها المساهمة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

تعاون

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة إضافة إلى عدد من الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها ثمنت المسؤولة الأممية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الأمن والسلام على الصعيد الإقليمي والدولي من خلال تبنيها سياسة خارجية متوازنة ومعتدلة تقوم على تقديم المساعدات التنموية والإنسانية للعديد من دول العالم.

إلى ذلك اختتمت وزارة الدفاع مشاركتها في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عقدت في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وقد مثل وفد وزارة الدفاع - المشارك ضمن وفد دولة الإمارات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - اللواء ركن طيار عبد الله الهاشمي الوكيل المساعد للخدمات المساندة لوزارة الدفاع، والمقدم ركن بحري عبد الله المزروعي مدير مكتب الوكيل المساعد للخدمات المساندة.

مشاركة

وفي إطار الحدث الأممي شاركت وزارة الدفاع في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العمل من أجل حفظ السلام، والذي يعد جزءاً من مبادرة الأمين العام من أجل حفظ السلام «A4P»، والتي أطلقت في 28 مارس 2018 للتوصل إلى فهم مشترك لإنجازات وتحديات حفظ السلام، فضلاً عن تجديد الالتزامات الفردية والجماعية للدول الأعضاء لتعزيز عمليات حفظ السلام على الأرض.. وقد انضمت دولة الإمارات إلى إعلان «التزامات مشتركة بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام» انطلاقا من التزام الدولة التام تجاه تعزيز السلم والأمن الدوليين.

كما شاركت وزارة الدفاع في الاجتماع الرفيع المستوى حول مالي والساحل، والذي ركز على أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في مالي والساحل.. حيث أشاد بيان الإمارات - الذي ألقاه اللواء ركن طيار عبد الله الهاشمي خلال الاجتماع - بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الأمم المتحدة والشركاء الإقليميون والدوليون لدعم مجموعة دول الساحل ومنها تشكيل القوة المشتركة وتبني مجلس الأمن القرار 2391.. معربا عن إيمان الإمارات بضرورة التصدي للتطرف والإرهاب أينما وجد.

كما وقعت وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لبناء قدرات النساء العاملات في مجال حفظ السلام بالمنطقة العربية.. فيما شهد الوكيل المساعد للخدمات المساندة الجلسة الافتتاحية لقمة نيلسون مانديلا للسلام والتي عقدت بمشاركة نحو 130 من زعماء العالم. كما حضر وفد الوزارة الفعالية التي نظمتها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة لإطلاق «أكاديمية بادري الإلكترونية».