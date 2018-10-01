إضراب فلسطيني شامل لإسقاط «قانون القومية»

المصدر: Ⅶ الأراضي المحتلة - وكالات

دعا الفلسطينيون إلى إضراب شامل، اليوم (الاثنين)، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، تأييدا لاحتجاج ينظمه فلسطينيو الـ48 ضد قانون القومية الإسرائيلي، فيما اقتحم الاحتلال رام الله بالضفة وأصاب عدداً من الشبان واعتقل آخرين بينهم فتاة.

وناشدت لجنة المتابعة العليا، الهيئة التمثيلية القيادية الوحدوية الأعلى للجماهير الفلسطينية في فلسطين 48 أبناء الشعب الفلسطيني، بإنجاح الإضراب العام، الذي يشمل كل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده اليوم الاثنين. ويأتي هذا الإضراب في الذكرى الـ18 لانتفاضة الأقصى، كرد موحد، أمام العالم، على «قانون القومية» الصهيوني الاقتلاعي العنصري.

وسيكون الإضراب عاما في المناطق المحتلة منذ العام 1967، وفي مواطن اللجوء والمخيمات المنتشرة في دول الجوار، بحسب ما أعلنته الفصائل الفلسطينية.

وفي هذا السياق، يُحيي العرب الفلسطينيون في أراضي الـ48، في هذه الأيام، الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى، والتي قتل خلالها 13 شهيدا برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات دامية في مطلع شهر أكتوبر من العام 2000 عقب اقتحام المجرم أريئيل شارون لباحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت لجنة المتابعة أنه «في إطار الحملة لإسقاط القانون أعلنّا الإضراب العام في ذكرى هبة القدس والأقصى لتأكيد مركزية القدس أيضا، وانضمت إليه كل فصائل ومكونات شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده: في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللاجئين وفي الشتات».

إصابات

إلى ذلك، أصيب شاب ومصور صحفي بالرصاص وعدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت، عصر أمس، في ضاحية بطن الهوا وسط مدينة رام الله، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للحي، وحاصرت أحياء سكنية كاملة، ومنعت حركة المواطنين ومركباتهم، واعتقلت فتاة من مكان عملها.

وأغلقت قوات الاحتلال الشارع أمام حركة الفلسطينيين، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت نحوهم، ما أدى إلى إصابة شاب برصاص الاحتلال فيما أصيب مصور رويترز محمد تركمان بالرصاص المعدني وإصابات أخرى بالاختناق في صفوف المواطنين والأطفال العائدين من عملهم ومدارسهم. كما اعتلى جنود الاحتلال أسطح البنايات العالية لإطلاق الرصاص على الفتية.