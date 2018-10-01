أعضاء في الكونغرس يندّدون بالتمويل الإيراني لهجمات البوليساريو ضد المغرب

المصدر: واشنطن-«البيان»

ندّد أعضاء الكونغرس الأميركي جو ويلسن وكارلوس كوربيلو وكيري كونوللي في بيان مشترك بالتمويل الإيراني لهجمات جبهة البوليساريو الإرهابية ضد المملكة المغربية.

كما قدم ويلسون وزميلاه إلى الكونغرس قرار مجلس النواب 1101، الذي يؤكدون العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية، ويدعم المغرب وجهود السلام على المستوى الإقليمي.وقال عضو الكونغرس جو ويلسن:«إن المملكة المغربية كانت أول بلد يعترف بالولايات المتحدة سنة 1777، وتبقى حليفاً استراتيجياً مهماً وشريكاً في جهود السلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف قائلاً: «إن النظام الإرهابي في إيران يموّل الهجمات ضد المغرب عبر جبهة البوليساريو، وقد حان الوقت للأمم المتحدة للتوصل إلى قرار سلمي لـصراع الصحراء المغربية».